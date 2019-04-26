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Новости. Общество
21:30, 26 Апреля 2019
фото: instagram.com/bulavina

Известная российская актриса устроила эротическую фотосессию

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Анастасия Макеева удивила поклонников необычной и красивой фотосессией в поле тюльпанов. На нескольких кадрах актриса позировала обнаженной.

Звезда призналась, что долго думала, показывать фанатам эти снимки или нет.

"Готовы ли вы к той концентрации красоты, которую я вам покажу? Хочу сказать, что такого количества очаровательных, живых, трепещущих от ветра тюльпанов я не видела никогда!", – написала Макеева в Instagram.


instagram.com/makeevan / Daria Bulavina

На одном из фото артистка позировала, сидя рядом с собакой, держащей в пасти букет тюльпанов. Из одежды на Анастасии была только шляпа. Лицо она прикрыла ладонями. 

Снимок оценила близкая подруга Макеевой 41-летняя телеведущая Анфиса Чехова, пишет Cosmopolitan.


instagram.com/makeevan / Daria Bulavina

На другом снимке Анастасия лежит посреди поля тюльпанов. Обнаженное тело она прикрыла букетом цветов. Фото было сделано сверху, что придало ему особое очарование.

"Смелое утро! Сочные фото! Ласковый ветер! Ароматная жизнь!", – подписала кадр звезда.

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