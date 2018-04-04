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Новости. Общество
21:05, 04 Апреля 2018

Известная телеведущая прокомментировала высказывание о необходимости отстрела собак

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В связи с этим пользователи интернета хотят призвать Елену Малышеву к уголовной ответственности.

"Вы знаете, я только вчера вернулась из Кемерова. Если вам больше не о чем думать, то занимайтесь вот этим. Думаю, в стране, где погибли 43 ребенка, самое время защищать собак, которые загрызли молодого человека", - сказала телеведущая, передает "Лента. ру" со ссылкой на RT.

Высказывание Малышевой о необходимости отстреливать уличных собак прозвучало в передаче "Жить здорово" 29 марта. Тогда телеведущая посвятила часть программы проблеме нападений бездомных животных на прохожих. Одним из приглашенных гостей стал артист Юрий Лоза, близкий человек которого стал жертвой атаки бродячих собак. Лоза и Малышева сошлись во мнении, что защита прав животных порой ставится в приоритет перед свободой людей.

Пользователи сети назвали позицию телеведущей фашистской. Более 13 тысяч человек подписали петицию на сайте Change.org с инициативой призвать Малышеву к уголовной ответственности за призывы к жестокому обращению с животными.

Телеведущая является лицом программы "Жить здорово!". Проект стал широко известен в интернете благодаря необычным решениям Малышевой в вопросе наглядной демонстрации проблем в организме. Наиболее известны ролики, посвященные устройству мужских половых органов и правилам дефекации.

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