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Новости. Общество
21:40, 07 Июля 2018

Известные модели полностью разделись ради победы сборной России над хорватами

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Супермодели Водянова, Шейк и Поли выложили в Инстаграме фото, где из одежды на них остались лишь шарфы болельщиков.

Сегодня Инстаграм буквально взорвался от фотографии трех супермоделей - Натальи Водяновой, Ирины Шейк и Наташи Поли. Три грации, оставшись в одних фанатских "розах" (шарфиках), накинутых на их прелести, призывно смотрят в камеру. "Россия, вперед!" - написала Шейк, а Водянова поставила шуточный хэштег "Брови надежды". Девушки, судя по всему, встретились на Неделе Моды в Париже, где и решили таким горячим способом поддержать наших футболистов, пишет "Комсомольская правда".

В комментариях к фото Водянову спросили, переведет ли она миллион в поддержку развития футбола в России, как и обещала перед битвой за выход в 1/4 финала. "Конечно, что за вопрос", - ответила Наталья. 

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