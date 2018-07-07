Известные модели полностью разделись ради победы сборной России над хорватами

Супермодели Водянова, Шейк и Поли выложили в Инстаграме фото, где из одежды на них остались лишь шарфы болельщиков.

Сегодня Инстаграм буквально взорвался от фотографии трех супермоделей - Натальи Водяновой, Ирины Шейк и Наташи Поли. Три грации, оставшись в одних фанатских "розах" (шарфиках), накинутых на их прелести, призывно смотрят в камеру. "Россия, вперед!" - написала Шейк, а Водянова поставила шуточный хэштег "Брови надежды". Девушки, судя по всему, встретились на Неделе Моды в Париже, где и решили таким горячим способом поддержать наших футболистов, пишет "Комсомольская правда".

В комментариях к фото Водянову спросили, переведет ли она миллион в поддержку развития футбола в России, как и обещала перед битвой за выход в 1/4 финала. "Конечно, что за вопрос", - ответила Наталья.