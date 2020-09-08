Известные спортсмены проведут в Карелии мастер-классы

В Петрозаводске 16 сентября пройдут мастер-классы от спортсменов сборной команды России, сообщили в Минспорта Карелии.

В рамках Первенства по кроссу на стадионе "Юность" пройдут мастер-классы от спортсменов сборной команды России по легкой атлетике: мастера спорта международного класса Надежды Котляровой и мастера спорта Дарьи Шишкиной.

Для юных спортсменов и любителей спорта в возрасте 7-12 лет будет организована легкоатлетическая полоса препятствий, включающая спринт, пресс, бег с препятствиями, барьеры, прыжки, челночный бег, координационную лестницу, метание набивного мяча, прыжки на скакалке, метания в цель, прыжок в верх и прыжок с места.

Начало 16 сентября в 15.00 на стадионе "Юность".