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Известный актер Сергей Бурунов готов полететь на Марс после визита в Карелию

Новости. Общество
14:28, 09 Февраля 2020
фото: © instagram.com/sergeyburunovofficial
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Актер сериалов "Полицейский с Рублевки", "Ивановы-Ивановы", фильма "Последний богатырь" побывал в Карелии.

Актер побывал в Карелии во второй половине января.

Сергей Бурунов после праздников решил подлечиться в карельской детокс-клинике и остался в полном восторге. 


Сергей Бурунов в Карелии

"Многие мои коллеги по цеху уже там побывали. И все крайне рекомендовали. Я планировал пройти их знаменитый курс детокса, но невролог посмотрел на меня, послушал меня и утвердил: "Вам – на антистресс!". В итоге, я полностью перезагрузился, набрался сил! Я даже спать стал нормально, а ведь до этого у меня из-за напряженного графика и ночных смен были проблемы со сном... получается я прошел глобальный техосмотр всего организма, теперь я знаю о себе все. И могу лететь хоть на Марс! Маршрутная карта здоровья составлена" – написал Бурунов в Instagram.

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