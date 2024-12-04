Известный режиссер поделился опытом со студентами ПетрГУ

Известный режиссер встретился со студентами кафедры туризма.

29 ноября студенты кафедры туризма Петрозаводского государственного университета встретились с известным кинорежиссером, композитором и писателем Владимиром Рудаком.

Как отметили на сайте университета, встреча с человеком, который, несмотря на ограничения по здоровью, активно путешествует, создает фильмы и проекты, направленные на развитие инклюзивного туризма, стала важным событием для будущих специалистов.

Владимир Рудак поделился своим опытом создания проекта «Доступная Карелия», в рамках которого он посещает различные туристические объекты региона и оценивает их доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья. Режиссер рассказал о нюансах путешествий людей с инвалидностью и ответил на многочисленные вопросы студентов и преподавателей.

Кафедра туризма поблагодарила режиссера за возможность пообщаться и поделиться опытом.