Известный российский актер стал геем в американском сериале

Российский актер Алексей Воробьев сыграл в американском сериале "Нереально".

Кадры из шоу появились в сети. Воробьев (в титрах указан как Alex Sparrow) играет одного из конкурсантов шоу для знакомств Алексея Петрова. Его персонаж появляется в третьем сезоне, где показан его поцелуй с мужчиной, сообщает "Лента.ру".

По сюжету, герой Воробьева — бывший кокаиновый наркоман и танцор балета. Все конкурсанты борются за сердце Серены Уолкотт.

Алексей Воробьев ранее принимал участие в российском шоу "Холостяк", где искал себе пару среди нескольких конкурсанток.