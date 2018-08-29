Известный российский ди-джей Карина Истомина выступит в Петрозаводске

По теме
Загрузка...
Петрозаводский клуб "Культура" анонсировал вечеринку с участием известного российского ди-джея и модели Карины Истоминой.
"Карина Истомина, миссионер хип-хоп музыки в России, приезжает просвещать "Культуру". Получив благословение от Басты, Фары, Федука и др., покорившая уже многие города России, артистка добирается до Петрозаводска. Любители хип-хопа расчехляют шазамы на ее сетах, иной раз, не давая пройти фэнам фанка и диско, которых Карина тоже может удивить. С другой стороны, что еще ожидать от человека, который был концертным ди-джеем Rejjie Snow в Москве", - говорится в анонсе мероприятия.
В Петрозаводске Карина Истомина выступит 8 сентября.
По теме
Выбор читателей
24.08.2018, 14:05
22.08.2018, 16:23
22.08.2018, 07:15
23.08.2018, 07:25
27.08.2018, 14:12
27.08.2018, 14:54
Аналитика
Сегодня 10:57
Капитал
Первое сентября – важный день не только для школьников и их родителей. Тысячи студентов начнут в этот день марш-бросок за новыми знаниями. Им так же, как и школьникам, необходимо достойно подготовиться к началу учебного года.
27.08.2018 14:54
22.08.2018 16:23
22.08.2018 14:28
22.08.2018 10:00
Чтиво
28.08.2018 10:00
Без политики
В лаборатории робототехники "Технолэнд" уверены: в Карелии должны не только рубить лес, но и осваивать современные технологии. Поэтому лаборатория ждет талантливых и заинтересованных в знаниях детей.
16.08.2018 13:40
16.08.2018 11:13
Медиа
27.08.2018 10:57
Опрос
Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?
Комментарии