Известный российский ди-джей Карина Истомина выступит в Петрозаводске

Петрозаводский клуб "Культура" анонсировал вечеринку с участием известного российского ди-джея и модели Карины Истоминой.

"Карина Истомина, миссионер хип-хоп музыки в России, приезжает просвещать "Культуру". Получив благословение от Басты, Фары, Федука и др., покорившая уже многие города России, артистка добирается до Петрозаводска. Любители хип-хопа расчехляют шазамы на ее сетах, иной раз, не давая пройти фэнам фанка и диско, которых Карина тоже может удивить. С другой стороны, что еще ожидать от человека, который был концертным ди-джеем Rejjie Snow в Москве", - говорится в анонсе мероприятия.

В Петрозаводске Карина Истомина выступит 8 сентября.