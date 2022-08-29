Известный стоматолог Карелии Владимир Ольшевский 30 августа отмечает 75-летие

Гуру карельской стоматологии по-прежнему в строю.

Более полувека назад в отделенческой больнице Петрозаводска появился выпускник Ленинградского медицинского института стоматолог Владимир Ольшевский. Через три года перспективного специалиста направили в ординатуру осваивать хирургическую стоматологию, затем была работа в челюстно-лицевом отделении Республиканской больницы, заочная аспирантура и успешная защита диссертации.

Молодого кандидата приглашают возглавить курс стоматологии Петрозаводского университета, а министерство здравоохранения назначает главным внештатным стоматологом Карелии. За разработку республиканской программы профилактики и успешное ее внедрение в детских садах и школах республики Владимиру Андреевичу присваивают звание Заслуженного врача. Многие годы коллеги избирают его президентом стоматологической ассоциации Карелии, Москва награждает орденом «За заслуги перед стоматологией России».

30 лет назад Владимир Ольшевский создает "Кардент" – первое негосударственное стоматологическое учреждение в республике. За эти годы возглавляемая им клиника стала проводником самых современных методов лечения. https://www.kardent.ru/pressa-o-nas/ctomatologija-moja-ljubov-i-bol/

Сегодня доктор Ольшевский продолжает клиническую практику – ведет консультативный прием и передает свой опыт молодым коллегам. Желаем юбиляру здоровья и успехов!