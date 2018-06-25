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Новости. Экономика
13:12, 25 Июня 2018

Известный туроператор сформировал 25 маршрутов по Карелии

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Туроператор TUI сформировал 25 туристических маршрутов по республике в рамках соглашения о сотрудничестве с регионом.

Летом 2017 года между правительством Карелии и компанией TUI Россия было подписано соглашение о сотрудничестве.

"У нас серьёзный приток туристов. Карелия интересна для турагентств, и мы очень благодарны TUI за сотрудничество в течение года. Очень интересные предложения были со стороны TUI, мы все их отрабатываем, в результате появились новые маршруты, новые идеи. Агентство поддерживает фестиваль Ruskeala Simphony и финансово, и организационно. Карелия становится интересным регионом России в плане событийного туризма", - сказала вице-премьер карельского правительства Лариса Подсадник.

Замдиректора TUI Россия Александр Сирченко добавил, что соглашение позволило консолидировать усилия компании и властей региона по развитию туризма. Так, туроператор занимался продвижением региона в Интернете и на выставках, был организован тур по Карелии для 60 турагентств.

"Мы сформировали 25 туристических маршрутов, мы нашли в Карелии партнеров и базируемся на двух региональных местных туроператорах", - сказал Сирченко.

В дальнейшем, отметил он, планируется развивать вопросы трансфера. К примеру, агентство предложит путешественникам туры из Минеральных вод в Санкт-Петербург и в Карелию.

"У нас сейчас разрабатываются маршруты, которые связаны с вылетами из Уфы, Самары и Казани с перелетом на Санкт-Петербург и дальше в Карелию. Они пока единичны", - сказал Сирченко.

Карелия входит в топ 10 регионов, привлекательных для туристов, добавил он.

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