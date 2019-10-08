Известный визажист показала фото до и после похудения

Гоар Аветисян продолжает борьбу с лишними килограммами. Звезда показала, каких результатов она уже добилась.

Мастер по визажу недавно вернулась из США, где проводила мастер-классы и устраивала встречи с поклонниками. В поездке Гоар старалась не позволять себе лишнего, чтобы снова не набрать вес. Теперь брюнетка показала поклонникам результат работы над собой, пишет Cosmopolitan.

Аветисян опубликовала два фото. На первом снимке Гоар позирует до похудения, на втором видно то, как она выглядит сейчас.



"Смотрите что нашла. Тут видны изменения? Минус 43 кг. Поскорее бы ещё минус 30", – написала визажист в Instagram.

Поддержали Гоар и звезды.

"Дальше – больше! Молодец!", – написала Айза Анохина.



"Умничка!", – похвалила Рита Дакота.