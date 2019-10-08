Подписаться
Новости. Общество
19:10, 08 Октября 2019
фото: instagram.com/goar_avetisyan

Известный визажист показала фото до и после похудения

Загрузка...

Гоар Аветисян продолжает борьбу с лишними килограммами. Звезда показала, каких результатов она уже добилась.

Мастер по визажу недавно вернулась из США, где проводила мастер-классы и устраивала встречи с поклонниками. В поездке Гоар старалась не позволять себе лишнего, чтобы снова не набрать вес. Теперь брюнетка показала поклонникам результат работы над собой, пишет Cosmopolitan. 

Аветисян опубликовала два фото. На первом снимке Гоар позирует до похудения, на втором видно то, как она выглядит сейчас.

"Смотрите что нашла. Тут видны изменения? Минус 43 кг. Поскорее бы ещё минус 30", – написала визажист в Instagram.

Поддержали Гоар и звезды.

"Дальше – больше! Молодец!", – написала Айза Анохина.

"Умничка!", – похвалила Рита Дакота. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.10.2019, 07:15
На Карелию надвигается снегопад
06.10.2019, 09:37
Появились подробности аварии на мосту в Петрозаводске
01.10.2019, 13:33
Снег и сильный ветер обрушатся на Карелию
06.10.2019, 11:16
Появилось видео массового ДТП на мосту в Петрозаводске
07.10.2019, 10:59
Волк напал на ребенка в поселке Карелии (ВИДЕО)
04.10.2019, 08:30
Стало известно о состоянии женщины, которую в Петрозаводске переехал грузовик

Аналитика

Сегодня 14:37
Обществоведение
Уличная торговка прокляла чиновницу аллахом 2
Бывшему руководителю управления потребительского рынка Петрозаводска пришлось отвечать в суде за пресечение несанкционированной торговли.
Телеграм: свободный и неуправляемый 1
07.10.2019 15:41
Павел Титов: "Благоприятный инвестиционный климат – это условие развития региона" 2
04.10.2019 09:33
"В Интернете смотрела, как убить человека" 2
03.10.2019 09:49
Археолог Александр Жульников: "Там все разворочено" 4
02.10.2019 11:21
Вся аналитика

Чтиво

07.10.2019 13:23
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
"В ответ на нашу борьбу развернуты репрессии" 8
07.10.2019 13:18
Изображая жертву 4
03.10.2019 09:13
Самые любимые эко-продукты петрозаводчанок по уходу за лицом
01.10.2019 13:49
архив чтиво

Медиа

Учения на территории Петрозаводской ТЭЦ
07.10.2019 10:28
все фото и видео

Опрос

Делаете ли вы на зиму заготовки?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»