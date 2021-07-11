«Я дома, и я жива: на моих глазах ушло из жизни 7 человек — это страшно»

Известная модельер Карелии Екатерина Яршина рассказала, как выжила, заболев коронавирусом.

На своей странице в соцсети Екатерина Яршина написала:

Дорогие мои друзья! Я дома, и я жива! Это просто чудо какое-то... Вашими молитвами, вашими переживаниями, вашими заботами вы совершили чудо! Каждому из вас хочу низко в ноги поклониться и выразить огромную признательность и благодарность.

Даже врачи удивлялись, что я так быстро иду на поправку, хотя моё состояние (как говорили они) было очень и очень тяжёлым. Я не понимала, что со мной происходит, но понимала, что сознание мне терять нельзя, что я должна думать о том, как побыстрее выйти из этого ада. Я прикладывала все свои усилия (которых оставалось все меньше), руки и ноги не слушались, тело всё болело и ныло. Поворачиваться в кровати не могла, да и нельзя было. Спать, лежать только на животе с поднятыми вверх руками. От этого положения немело всё. Пластмассовая маска на резиновых присосках со множеством больших и маленьких трубочек не давала спать. Аппарат ИВЛ постоянно пищал и говорил о моём состоянии, измеряя автоматически каждый час давление, пульс и сатурацию. И так 8 дней. Я не ныла и даже не плакала от бессилия, я только твердила сама себе, что я должна жить. А потом, когда врачи пришли и сказали, что сегодня мы попробуем снять маску ИВЛ и дать более щадящую, мягкую, я просто закричала от счастья.

За месяц нахождения в разных больницах (реанимации, восстановительные палаты) на моих глазах ушло из жизни 7 человек. Это страшно, когда видишь, что вот человек днём был нормальным, сам ел, разговаривал, мало-мальски двигался. А вечером его не стало. Причем всё происходит очень быстро и не понятно, по каким причинам.

Врачи не успевают даже что-то сделать, хотя прикладывают все свои знания и силы.

Поверьте, ковид - это очень страшная, опасная и непредсказуемая болячка, которая быстро мутирует. Я не пожелаю переболеть ею даже в самой лёгкой форме самому злейшему врагу. Берегите себя, сделайте прививку. Это не агитация. Просто сейчас понимаю, как люди безответственно относятся к своему здоровью. Не выполняют меры предосторожности.

Я дома, но процесс восстановления и выздоровления будет очень долгим. Атрофировались все мышцы, потеря белка очень существенная. Слабость и одышка - это семечки. От гормональных препаратов, которые ещё принимать 2 месяца отекает всё тело, особенно ноги. Это мешает ходить и что-то делать самостоятельно.

Но как вы все меня подбадривали и говорили, что я сильная, что я не смогу сдаться, что я люблю жизнь - это правда. Я никогда не сдамся. Я сделаю всё, чтобы быстрее вернуться в нормальное русло жизни.

Ещё раз всем, всем, всем низкий поклон и благодарность за поддержку, за внимание, за заботу, за доброту, за молитвы. В жизни ничего так просто не происходит. И то, что вы все сделали для меня, вернётся к вам сторицей. Благодарю!

Берегите себя и своих близких!