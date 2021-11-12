«Я не предлагал взятку»: водитель в Карелии поблагодарил сотрудников ДПС

Один из водителей в Карелии выразил благодарность сотрудникам ДПС, которые помогли ему вытащить застрявшую в снегу машину.

Об этом он написал на странице группы «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

По его словам, помощь подоспела, когда его автомобиль застрял в поселке Деревянное.

«Засел сильно, но сотрудники вызвали другой наряд… Привезли лопаты, помогли откопать, и как бы я не предлагал взятку за помощь, кроме спасибо ничего больше не взяли. Дело было в глухой части леса, дорога вроде позволяла, но…», — написал благодарный водитель и разместил фото своих спасителей.