"Я убежден в обоснованности обвинения Дмитриева, иначе не стал бы представлять интересы потерпевшей"

"Столица на Онего" попросила петрозаводского адвоката Игоря Перова, представляющего в суде интересы несовершеннолетней бывшей приемной дочери Дмитриева, ответить на вопросы нашего издания.

Могу сказать, что в мае 2018 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор в отношении Дмитриева в целом. В том числе и по статьям 242.2 (фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов), а также 222 (незаконное хранение оружия) уголовного кодекса России, и отправил материалы уголовного дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда. Интересно, что приговор обжаловался и стороной обвинения, и стороной защиты, которая обжаловала решение в части осуждения Дмитриева за хранение оружия. Доводы обеих жалоб явились поводом к отмене приговора.

Любопытно, что некоторые, поддерживающие Дмитриева СМИ, намеренно забывают публиковать информацию об отмене оправдательного приговора в целом, в том числе и в части оправдания Дмитриева по обвинению в фотосъемке несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов.

Согласно апелляционному определению Верховного суда от 14 июня 2018 года, суд первой инстанции не в полной мере произвел надлежащую оценку имеющихся в деле доказательств, что привело в том числе и к преждевременному оправданию Дмитриева.

В апелляционном определении Верховный суд также указал на необходимость тщательной оценки сделанных Дмитриевым снимков несовершеннолетней, в части разрешения вопроса об их относимости к порнографическим и, кроме того, на необходимость тщательной и всесторонней оценки каждого снимка в совокупности с исследованиями и мнениями специалистов.

Говорить об этих снимках мне не хочется, так как обсуждение данного вопроса в СМИ уже нанесло вред психологическому здоровью моей подопечной.

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