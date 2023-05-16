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Жители деревни Карелии пойдут в суд, чтобы вернуть берег озера

Новости. Общество
12:39, 29 Мая 2023
фото: Паблик Медвежьегорск: Команда жителей. Перезагрузка / ВК

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В Медвежьегорском районе объявлен сбор денег на адвоката, который поможет вернуть побережье.

Жители деревни Челмужи пытаются собрать деньги на адвоката, чтобы отвоевать свой берег. Люди считают, что местная власть их обманула, пообещав перевести территорию берега, где все купались и рыбачили, место общественного отдыха, в лесопарковую зону. Но в результате участки были проданы под ИЖС, побережье стало недоступным для местных жителей.

Подробнее читайте на «МК в Карелии».

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