Якубович рассказал, что происходит с подаренной ему на "Поле чудес" едой

Несъедобные подарки от участников капитал-шоу "Поле чудес" попадают музей, а что происходит с угощениями?

На встрече с посетителями петербургского фестиваля научной фантастики "Старкон" 72-летний ведущий "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал, что все угощения "жрут" зрители. "Мы печатаем 150 пригласительных билетов, но я никогда за 27 лет не видел, чтобы в зале было 150 человек. Обычно это 300−400, было и больше тысячи! Я проверял — все с билетами. Как такое возможно, непонятно. Как только заканчивается съемка, я имею только одну задачу — успеть выскочить из студии. Потому что все бросаются к барабану и съедают все, что принесли", — цитирует Cosmo Якубовича.

Ведущий объяснил, что "сам продаст Родину за соленый огурец", но все равно не понимает такого стремления все съесть.

"Это надо видеть. Пирожные засовываются в карманы, за пазуху… Творится что-то невероятное. Администраторы только и орут: "Осторожно, детей не задавите!" — делится телеведущий.

Якубович признался, что не придерживается диет, но недавно решил сбросить вес, чтобы "жене и дочке не было стыдно". Он занялся теннисом и похудел с 102 до 78 килограммов.