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Новости. Спорт
19:10, 27 Февраля 2019
фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

Яна Рудковская нарушила закон

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Продюсер Яна Рудковская призналась, что катается на горнолыжном курорте в Куршевеле на запрещенных законом лыжах.

Продюсер рассказала, что уже 10 лет катается только на snowblade – сверхскоростных коротких лыжах.

"Во Франции эти лыжи запрещены, в Швейцарии – разрешены, они на 30 см короче, чем лыжи моего шестилетнего сына. В общем, я тут катаюсь на "запрещенках" и ничего не могу с этим поделать", – призналась Рудковская.

В основном Яна катается без палок, но в этот раз решилась попробовать использовать. В итоге они ей только мешали, пишет Cosmopolitan.


Instagram

"Часть катающихся смотрят на меня как на "городскую сумасшедшую", часть выражают респект, так как понимают, что это весьма непросто, практически как на коньках по трассе", – рассказала звезда.

Рудковская также опубликовала видео, на котором наглядно показала, как на большой скорости рассекает по склону на своих запрещенных лыжах.

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Я 10 лет катаюсь только на «snowblade” -это сверхскоростные и супер-короткие лыжи,во Франции эти лыжи запрещены,в Швейцарии- разрешены, они на 30 см короче чем лыжи моего 6-летнего сына ,вообщем я тут катаюсь на «запрещёнках» и ничего не могу с этим поделать ) Катаюсь я а основном без палок, на днях выложу как ) Сегодня каталась с чужими палками ,они мне жутко мешали ) Часть катающихся смотрят на меня как на «городскую сумасшедшую», часть выражают респект,так как понимают, что это весьма непросто , практически как на коньках по трасе ) ⛷🎿🤘🏻

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

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