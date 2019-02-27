Яна Рудковская нарушила закон

Продюсер Яна Рудковская призналась, что катается на горнолыжном курорте в Куршевеле на запрещенных законом лыжах.

Продюсер рассказала, что уже 10 лет катается только на snowblade – сверхскоростных коротких лыжах.

"Во Франции эти лыжи запрещены, в Швейцарии – разрешены, они на 30 см короче, чем лыжи моего шестилетнего сына. В общем, я тут катаюсь на "запрещенках" и ничего не могу с этим поделать", – призналась Рудковская.

В основном Яна катается без палок, но в этот раз решилась попробовать использовать. В итоге они ей только мешали, пишет Cosmopolitan.



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"Часть катающихся смотрят на меня как на "городскую сумасшедшую", часть выражают респект, так как понимают, что это весьма непросто, практически как на коньках по трассе", – рассказала звезда.

Рудковская также опубликовала видео, на котором наглядно показала, как на большой скорости рассекает по склону на своих запрещенных лыжах.