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Новости. Общество
19:40, 06 Декабря 2018
фото: periodicocontatto.it

"Яндекс" назвал самые популярные у россиян песни уходящего года

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Аналитики сервиса "Яндекс.Музыка" определили музыкальные предпочтения пользователей.

Специалисты сервиса "Яндекс.Музыка" назвали самые популярные среди российских пользователей песни 2018 года. Проведенные подсчеты показали, что музыку на русском языке стали слушать чаще, чем в 2017-м. Русскоязычные композиции занимают половину мест в общероссийском топ-10, тогда как в прошлом году преобладали иностранные треки, сообщает РБК.

Рейтинг возглавил танцевальный трек In My Mind исполнителей Dynoro и Джиджи Д’Агостино. По мнению слушателей "Яндекс.Музыка", ремикс двух диджеев стал главным хитом прошедшего лета.

На втором месте по популярности оказался украинский электронный дуэт Maruv & Boosin с треком Drunk Groove.

Замкнул тройку лидеров представитель российского хип-хопа Matrang (Алан Хадзарагов) с песней "Медуза".

Из русскоязычных исполнителей в топ-10 вошли украинская певица Loboda с песней SuperSTAR, российская "Монеточка" ("Каждый раз"), казахстанец Jah Khalib ("Медина"), а также Филипп Киркоров, чья песня "Цвет настроения синий" замкнула рейтинг.

Из зарубежных в рейтинг "Яндекс.Музыка" попали трек Flames исполнителей Сиа и Дэвида Гетта, совместный сингл Solo группы Clean Bandit и певицы Деми Ловато, а также дуэт британцев Дуа Липы и Кельвина Харрисса One Kiss.

В прошлом году россияне запускали чаще всего песню Shape of You британского исполнителя Эда Ширана.

В топ-10 треков на русском языке, по версии "Яндекс.Музыка", кроме вышеназванных также вошли российские певица Елена Темникова ("Не модные"), хип-хоп группа RASA ("Под фонарем"), певец Егор Крид ("Миллион алых роз"), азербайджанский дуэт HammAli & Navai ("Пустите меня на танцпол") и еще одна песня "Монеточки" — "Нимфоманка".

При подсчете эксперты "Яндекса" учитывали данные о треках и альбомах, вышедших в 2018 году, и об их прослушиваниях в сервисе "Яндекс.Музыка" с января по ноябрь 2018 года.

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