Яну Рудковскую перестали узнавать

На последних снимках поклонники с трудом узнают продюсера.

К своим 44-м годам продюсер Яна Рудковская сумела сохранить стройную фигуру и моложавое лицо.

В отличие от большинства звезд Яна не пользуется услугами пластических хирургов, не делает уколов красоты и не прибегает к помощи аппаратной косметологии, пишет издание "Узнай.все".

Однако на последних снимках, поклонники с трудом узнают Рудковскую.

Перед поездкой в Париж продюсер посетила японских косметологов, которые сотворили настоящее чудо с ее лицом. Теперь на нем практически не заметно морщин и прочих возрастных изменений.