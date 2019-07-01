Яну Рудковскую перестали узнавать

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На последних снимках поклонники с трудом узнают продюсера.
К своим 44-м годам продюсер Яна Рудковская сумела сохранить стройную фигуру и моложавое лицо.
В отличие от большинства звезд Яна не пользуется услугами пластических хирургов, не делает уколов красоты и не прибегает к помощи аппаратной косметологии, пишет издание "Узнай.все".
Однако на последних снимках, поклонники с трудом узнают Рудковскую.
Перед поездкой в Париж продюсер посетила японских косметологов, которые сотворили настоящее чудо с ее лицом. Теперь на нем практически не заметно морщин и прочих возрастных изменений.
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