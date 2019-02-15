Япония изучает вопрос об отмене краткосрочных виз для россиян

Правительство Японии изучает возможность отмены краткосрочных въездных виз для россиян на фоне заявлений о Курилах.

Предполагается, что граждане России смогут находиться в Японии без визы в течение 90 дней, предварительно зарегистрировав паспортные данные в посольстве Японии.

Аналогичные меры применяются для туристов из ОАЭ и Индонезии.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".