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Денис Драгунский и другие российские писатели встретятся с читателями в Петрозаводске

Новости. Культура
14:25, 06 Мая 2021
фото: © Михаил Почуев/ТАСС
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Известные российские и карельские писатели и поэты приедут в Петрозаводск для участия во всероссийском Библиоконгрессе и книжной ярмарке.

Программа мероприятий опубликована в группе «Петрозаводск — библиотечная столица» Вконтакте.

С 15 по 16 мая в Петрозаводске будет работать книжная ярмарка «Время читать!», организованная Национальной библиотекой Карелии и Российской библиотечной ассоциацией и приуроченная к Библиоконгрессу. Книголюбов ждут на 1-м этаже второй очереди ТРК «ЛОТОС PLAZA» с 10.00 до 20.00 

Ведущие российские издательства привезут в Петрозаводск свои лучшие книги. 

Посетителей ждут встречи с авторами, автограф-сессии и мастер-классы.

С читателями встретятся детский поэт и писатель Анастасия Орлова, прозаик Елена Чижова, поэт Леонид Авксентьев, поэт Светлана Захарченко, писатели Надежда Васильева, Павел Басинский, Илья Полуницын, Яна Жемойтелите, Владимир Софиенко.

А 20 мая в день закрытия конгресса в Петрозаводске выступит с лекцией знаменитый писатель Денис Драгунский. Тема его выступления: «Писатель и Интернет. Серьёзная литература, массовая литература, сетевая литература». После этого на встрече с читателями состоится презентация его последней книги «Третье лицо».

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Комментарии

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театральный критик
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