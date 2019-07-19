Подписаться
Новости. Общество
21:30, 19 Июля 2019
фото: instagram.com/yulianna_karaulova

Юлианна Караулова позировала топлес на турецком пляже

Загрузка...

Певица порадовала поклонников горячим пляжным снимком.

Финалистка "Фабрики звезд-5" Юлианна Караулова отдыхает в Турции. Она решила продемонстрировать фигуру на пляже, пишет Cosmopolitan. 

Юлианна сделала откровенное селфи, запечатлев свое отражение в окне. Караулова похвасталась стройными формами на фоне морского пейзажа. Из одежды звезда оставила только белые трусики от купальника. Грудь она прикрыла руками.

Многие фанаты певицы назвали ее внешность идеальной. Но Юлианна уверена, что настоящая красота заключается в "неправильностях". Караулову радует, что популярной становится мода на естественность.

"Люди влюбляются в морщинки от смеха, ямочки на щеках, родинки, странные уши и… Во что только не влюбляются! Но точно не в идеально ровный нос и "развернутые" инъекцией губы", – отметила артистка.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.07.2019, 09:10
ВИДЕО: Поезд насмерть сбил женщину на переезде в Петрозаводске
12.07.2019, 14:56
Заклеенная история
16.07.2019, 17:44
Четыре автомобиля столкнулись под Петрозаводском
15.07.2019, 06:40
Подростка в Карелии укусила ядовитая змея
17.07.2019, 10:37
Путин и Лукашенко сегодня проведут встречу в Карелии
18.07.2019, 16:25
Что случилось с ныряльщиками в Баренцевом море - рассказывает дайвер из Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 15:29
Политкухня
Руководители парламентских комитетов подвели итоги работы
Руководители профильных комитетов Законодательного Собрания Республики Карелия рассказали об итогах работы в весеннюю сессию.
Федеральный центр не замечает карельского "лоббизма" 1
Сегодня 13:25
Люди из Карелии уезжают, а оставшиеся вымирают 12
16.07.2019 13:09
Земли раздора 3
15.07.2019 12:54
Не интригует и не торгуется 5
11.07.2019 14:27
Вся аналитика

Чтиво

18.07.2019 16:19
Личное мнение
"Не могу найти разумных объяснений случившемуся" 1
Петрозаводский дайвер Дмитрий Беленихин рассказал, что случилось на Баренцевом море, где 16 июля пропали два ныряльщика.
Себе дороже 1
18.07.2019 11:34
Фабрика счастья 1
18.07.2019 11:31
Музыка ротонды
18.07.2019 10:51
архив чтиво

Медиа

Пианино в ротонде
17.07.2019 13:06
все фото и видео

Опрос

У вас есть кредит?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»