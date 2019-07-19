Юлианна Караулова позировала топлес на турецком пляже

Певица порадовала поклонников горячим пляжным снимком.

Финалистка "Фабрики звезд-5" Юлианна Караулова отдыхает в Турции. Она решила продемонстрировать фигуру на пляже, пишет Cosmopolitan.

Юлианна сделала откровенное селфи, запечатлев свое отражение в окне. Караулова похвасталась стройными формами на фоне морского пейзажа. Из одежды звезда оставила только белые трусики от купальника. Грудь она прикрыла руками.

Многие фанаты певицы назвали ее внешность идеальной. Но Юлианна уверена, что настоящая красота заключается в "неправильностях". Караулову радует, что популярной становится мода на естественность.

"Люди влюбляются в морщинки от смеха, ямочки на щеках, родинки, странные уши и… Во что только не влюбляются! Но точно не в идеально ровный нос и "развернутые" инъекцией губы", – отметила артистка.