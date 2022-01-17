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Юная жительница Петрозаводска лишилась денег, продавая флейту

Новости. Криминал
14:24, 18 Января 2022
фото: Pixabay

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Петрозаводчанка стала жертвой дистанционных мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о мошенничестве обратилась 16-летняя горожанка, лишившаяся 22 тысяч рублей после общения с незнакомцем.

Некоторое время назад девушка разместила на одном из сайтов объявление о продаже флейты за 11 тысяч рублей. Флейтой заинтересовался мужчина, житель другого региона. Он прислал петрозаводчанке ссылку, якобы для безопасного оформления услуги доставки, и убедил ввести реквизиты карты. Девушка выполнила действия, на телефон пришло смс с кодом подтверждения, а также предостерегающей информацией о том, что посторонним сообщать код нельзя.

Горожанка не стала вникать в суть текста и указала комбинацию цифр. С её собственного счёта исчезли 11 тысяч рублей. Собеседник заверил, что произошел сбой, и убедил повторить операцию с целью возврата средств. В итоге, у продавца было списано ещё 11 тысяч рублей.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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Комментарии

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кир
2022-01-18 15:32:54
Бедная. Теперь не будет верить никому, а ей скоро замуж нужно.
Нашему человеку доверять можно только в крайнем случае - домоуправ из фильма "Бриллиантовая рука".
Гость
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