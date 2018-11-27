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Новости. Криминал
13:58, 27 Ноября 2018
фото: https://pixabay.com

Юноша-вымогатель денег у школьницы стал фигурантом уголовного дела в Петрозаводске

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Полицейские в столице Карелии установили подозреваемого в совершении серии преступлений.

Сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что юноша вымогает у семиклассницы деньги. Вскоре полицейские установили подозреваемого, который не в первый раз попадает в поле зрение правоохранителей.

По версии следствия, молодой человек потребовал от школьницы 300 рублей и предупредил, если она этого не сделает, то на следующий день сумма долга увеличится. Подросток запугивал ребенка и угрожал избить ее. Всего школьница отдала вымогателю 500 рублей, которые ей давали для оплаты обедов в школе, и ничего не говорила родителям. Они узнали об этом от полицейских и написали заявление. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

В дальнейшем полицейские установили причастность юноши к кражам аккумуляторов из четырех грузовых авто. Ущерб превысил 70 000 рублей. Похищенное он сдал в пункт приема металлолома. По данным фактам также возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается.

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