Юные хоккеисты Карелии разыграли путевку на Всероссийские соревнования «Золотая шайба»

Стал известен победитель регионального этапа «Золотой шайбы» среди команд 2010-2011 года рождения.

Накануне в Кондопоге подвели итоги регионального этапа «Золотой шайбы» среди команд 2010-2011 года рождения. Так, первое место заняла команда «Динамо» из Петрозаводска. На второй ступеньке пьедестала оказались костомукшские «Рыси», на третьем – пряженский «Метеор». А четвертыми стали «Тигры» из Петрозаводска.

Команда победитель из Петрозаводска получила путевку на Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба», которые пройдут в Нижегородской области Об это сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

Награды юным хоккеистам вручили президент Федерации хоккея Карелии Юрий Азаров и заместитель директора Центра спортивной подготовки Александр Баканчук.