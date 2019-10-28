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Новости. Спорт
18:20, 28 Октября 2019
фото: Минспорта Карелии

Юные регбисты померялись силами в Петрозаводске

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Традиционный детский турнир по регби "Карельская осень" собрал в столице Карелии 12 команд.

На стадионе Академического лицея в Петрозаводске состоялся ежегодный детский турнир по регби "Карельская осень", участие в котором приняли 12 команд из Петрозаводска, Кондопоги и Санкт-Петербурга, сообщает Минспорт Карелии.

Регбисты боролись за победу в трех возрастных категориях. Среди 11-12-летних спорсменов победу одержала команда "Сампо" из Петрозаводска. В категориях 9-10 лет и 8-9 лет лучшими стал "Приморец" из Санкт-Петербурга.

Карельская федерация регби продолжает работу по развитию этого олимпийского вида спорта в республике. Подробности в официальной группе федерации.

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