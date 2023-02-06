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Юные шашисты из Карелии стали первыми на крупных соревнованиях в Ярославле

Новости. Спорт
17:20, 07 Февраля 2023
фото: © паблик ВК «Центр спортивной подготовки»

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В городе на Волге проходят чемпионат и первенство Центрального и Северо-Западного федеральных округов по шашкам, сообщили в центре спортивной подготовки Петрозаводска.

С 3 по 11 февраля в Ярославле проходят чемпионат и первенство Центрального и Северо-Западного федеральных округов по шашкам.

В этом году от Карелии в соревнованиях принимает участие рекордное количество спортсменов - 12 человек. Организаторы отметили, что сами соревнования собрали 140 участников.

4 февраля прошли соревнования в дисциплине русские шашки - молниеносная игра. В общем зачете первенства среди юношей до 11-ти лет второе место занял Андрей Анкудинов. Он же стал первым на уровне Северо-Запада.

Также отличились:

- Иван Олюшкин - первое место по СЗФО среди юниоров до 20 лет;

- Анна Бурчина - серебро в СЗФО среди юниорок до 20 лет; 

- Евгений Сорокин - первое место по СЗФО среди юношей до 14 лет;

- Афанасия Певгенен - бронза в СЗФО среди девушек до 14 лет;

5 февраля прошли соревнования в дисциплине русские шашки - быстрая игра.

Андрей Анкудинов завоевал те же призовые места, что и днем ранее. 

Иван Олюшкин завоевал третье место по Северо-Западу среди юниоров до 20 лет. Анна Бурчина поднялась на первую ступень пьедестала среди спортсменов из СЗФО по юниоркам до 20 лет. 

Евгений Сорокин взял золото по СЗФО среди юношей до 14 лет. Все победители и призеры - учащиеся спортивной школы №2 Петрозаводска, рассказали в центре спортивной подготовки. 

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