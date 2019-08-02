Юные спортсмены из Карелии завоевали золото на всероссийских соревнованиях по гребле

Сразу две медали высшей пробы принесли в копилку сборной республики экипажи девушек и юношей на Всероссийских соревнованиях до 15 лет, которые проходили в Нижнем Новгороде.

Сортавальские спортсменки в составе Анны Анисимовой, Елены Лушиной, Варвары Качинской, Элеоноры Сологубовой и рулевого Олега Фофашкова в финальном заезде среди четверок распашных с рулевым уверенно выиграли, оставив за собой экипажи из Москвы и Ростова-на-Дону, сообщается в паблике "Республика Карелия".

Экипаж четверки распашной с рулевым юношей (Руслан Чернявин, Степан Шершнев, Семен Ерин, Илья Козель и рулевой Олег Фофашков) также стал первым, не дав шанса соперникам из Липецка и Санкт-Петербурга.

В общекомандном зачете наша республика заняла 5 место.