Юный биатлонист из Карелии вошел в 10-ку сильнейших спортсменов на Первенстве России

Карельский биатлонист Илья Тарасов достойно выступил на Первенстве России среди юношей и девушек 15-16 лет.

По сообщению Минобразованияи и спорта республики, в Саранске индивидуальной гонкой на роллерах закончилось Первенство России среди юношей и девушек 15—16 лет.

Лучшим из карельских спортсменов среди юношей на дистанции 10 километров стал биатлонист из Карелии Илья Тарасов. Он занял 9 место.

Тренеры спортсмена — Надежда Мирощенко и Анатолий Цветков.

Ранее сообщалось, спортсменка из Петрозаводска Ирина Соловьёва заняла четвертое место на Первенстве России по биатлону в кросс-спринте.