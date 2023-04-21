Юный, но уже судимый житель Карелии лишил земляка электропилы и шлифовальной машинки

Полиция Питкярантского района раскрыла кражу в одном из поселков, сообщили в МВД Карелии.

Житель Приладожья обнаружил, что из его хозпостройки исчезли электропила и угловая шлифовальная машинка. Вскоре свой электроинструмент он нашел у соседа, однако, тот пояснил, что нашел технику в лесу.



К истории подключились сотрудники уголовного розыска, которые выяснили, что к краже причастен ранее судимый и безработный юноша 2004 года рождения.



Кроме того, что он обчистил чужой гараж, злоумышленник залез в салон незакрытой машины и вытащил из бардачка шесть тысяч рублей, считают в полиции.



Деньги он потратил сразу, а электроинструмент закопал под приметным деревом.

Возбуждено и расследуется уголовное дело о краже. Ущерб, потерпевшему превысил 23 тысячи рублей, рассказали в МВД Карелии.