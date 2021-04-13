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Юный пианист из Карелии победил на всероссийском конкурсе для одаренных детей и подростков

Новости. Культура
17:40, 13 Апреля 2021
фото: © ФССП по Карелии
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Аркадий Ухлинов стал абсолютным победителем XIII всероссийского конкурса-фестиваля «Хрустальные звездочки» для одаренных детей и подростков.

В Москве 9 апреля на сцене нового здания Музыкального театра юного актера состоялся финал XIII всероссийского конкурса-фестиваля «Хрустальные звездочки», организованного Федеральной службой судебных приставов при поддержке благотворительного фонда «Кузнецкий мост».  

В этом году в конкурсе приняли участие 25 лучших коллективов и солистов со всей страны. Юные артисты поразили своей виртуозностью и артистизмом именитых членов жюри, которое традиционно возглавил режиссер Кремлевского Дворца съездов, народный артист России, педагог Института театрального искусства Евгений Глазов.

В финале Евгений Анатольевич торжественно вручил главную награду конкурса гран-при пианисту Аркадию Ухлинову — учащемуся фортепианного отделения Детской музыкальной школы имени Свиридова. Евгений Глазов отметил талант юного карельского музыканта, сложность репертуара, виртуозность и зрелость исполнения музыкального произведения и пожелал дальнейших творческих успехов.

Это уже вторая подряд победа наших музыкантов. В прошлом году в Государственном центральном концертном зале «Россия» гран-при «хрустальной звездочке» из Карелии, кантелистке Анне Тютрюмовой вручил Олег Газманов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Эдуард
2021-04-13 18:47:28
Молодчина!
А то только про "Бузовых" да моделей с голой задницей ,меняющих мужей , то бразильских, то ещё каких, как это надоело!
А тут: настоящий талант! Подрастёт, уедет в нормальную страну,где музыку любят...вспомнился Хворостовский,который в своей стране никому был не нужен, а "загнивающий" Запад его обожал!!!
театральный критик
2021-04-13 18:27:26
Это вам не омериканский рэп плясать
Гость
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