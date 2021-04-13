Юный пианист из Карелии победил на всероссийском конкурсе для одаренных детей и подростков

Аркадий Ухлинов стал абсолютным победителем XIII всероссийского конкурса-фестиваля «Хрустальные звездочки» для одаренных детей и подростков.

В Москве 9 апреля на сцене нового здания Музыкального театра юного актера состоялся финал XIII всероссийского конкурса-фестиваля «Хрустальные звездочки», организованного Федеральной службой судебных приставов при поддержке благотворительного фонда «Кузнецкий мост».

В этом году в конкурсе приняли участие 25 лучших коллективов и солистов со всей страны. Юные артисты поразили своей виртуозностью и артистизмом именитых членов жюри, которое традиционно возглавил режиссер Кремлевского Дворца съездов, народный артист России, педагог Института театрального искусства Евгений Глазов.

В финале Евгений Анатольевич торжественно вручил главную награду конкурса гран-при пианисту Аркадию Ухлинову — учащемуся фортепианного отделения Детской музыкальной школы имени Свиридова. Евгений Глазов отметил талант юного карельского музыканта, сложность репертуара, виртуозность и зрелость исполнения музыкального произведения и пожелал дальнейших творческих успехов.

Это уже вторая подряд победа наших музыкантов. В прошлом году в Государственном центральном концертном зале «Россия» гран-при «хрустальной звездочке» из Карелии, кантелистке Анне Тютрюмовой вручил Олег Газманов.