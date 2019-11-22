Олег Газманов вручил Гран-при "хрустальной звездочке" из Карелии

Шестнадцатилетняя кантелистка из Карелии Анна Тютрюмова заняла первое место и взяла Гран-при Всероссийского фестиваля- конкурса "Хрустальные звездочки".

Анна Тютрюмова принимала участие на первом региональном этапе фестиваля "Хрустальные звездочки" четыре раза и только в этом году ее талант музыканта раскрылся в полную силу. В апреле этого года в номинации "Исполнительское мастерство" во второй возрастной группе она стала лучшей. Анна блестяще исполнила старинную английскую балладу в обработке Е.Магницкой для кантеле и фортепиано "Зеленые рукава". Далее наша конкурсантка отправилась в Краснодарский край в лагерь "Стремительный" Всероссийского детского центра "Орленок", где прошел третий этап Всероссийского фестиваля-конкурса "Хрустальные звездочки". Путем очного просмотра выступлений были определены участники четвертого, финального этапа конкурса. Анна снова оказалась в их числе. А в итоге она заняла I место и взяла Гран-при фестиваля в номинации "Исполнительское мастерство" (старшая возрастная группа). Высшую награду Анне вручил на праздничном концерте, посвященном Дню судебного пристава, народный артист Российской Федерации Олег Газманов.

Анне Тютрюмовой 16 лет. Она закончила школу искусств и поступила в музыкальный колледж при Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова по классу кантеле. Дальнейшую свою жизнь и судьбу она связывает только с музыкой. На сегодняшний день у юной кантелистки богатый опыт выступлений — позади участие в 30 конкурсах.

Уже 12 лет уникальный фестиваль-конкурс, проходящий под эгидой Федеральной службы судебных приставов, объединяет одаренных детей не только работников ФССП России, но и их коллег из правоохранительных органов и федеральных органов исполнительной власти.

Олег Гончаров, и.о. руководителя УФССП России по Республике Карелия сказал: "Название конкурса - "Хрустальные звездочки" - и звучит красиво, и имеет глубокий смысл. Хрусталь хрупок, требует бережного к себе отношения, в его гранях будто отражаются чистые детские сердца. А звездочки - это не только юные дарования, которым предстоит еще завоевать своего зрителя, но и напоминание о том, что они сияют на погонах их родителей".