Подписаться
Новости. Общество
18:40, 22 Ноября 2019
фото: © Управление судебных приставов по Карелии

Олег Газманов вручил Гран-при "хрустальной звездочке" из Карелии

Загрузка...

Шестнадцатилетняя кантелистка из Карелии Анна Тютрюмова заняла первое место и взяла Гран-при Всероссийского фестиваля- конкурса "Хрустальные звездочки".

Анна Тютрюмова принимала участие на первом региональном этапе фестиваля "Хрустальные звездочки" четыре раза и только в этом году ее талант музыканта раскрылся в полную силу. В апреле этого года в номинации "Исполнительское мастерство" во второй возрастной группе она стала лучшей. Анна блестяще исполнила старинную английскую балладу в обработке Е.Магницкой для кантеле и фортепиано "Зеленые рукава". Далее наша конкурсантка отправилась в Краснодарский край в лагерь "Стремительный" Всероссийского детского центра "Орленок", где прошел третий этап Всероссийского фестиваля-конкурса "Хрустальные звездочки". Путем очного просмотра выступлений были определены участники четвертого, финального этапа конкурса. Анна снова оказалась в их числе. А в итоге она заняла I место и взяла Гран-при фестиваля в номинации "Исполнительское мастерство" (старшая возрастная группа). Высшую награду Анне вручил на праздничном концерте, посвященном Дню судебного пристава, народный артист Российской Федерации Олег Газманов.

Анне Тютрюмовой 16 лет. Она закончила школу искусств и поступила в музыкальный колледж при Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова по классу кантеле. Дальнейшую свою жизнь и судьбу она связывает только с музыкой. На сегодняшний день у юной кантелистки богатый опыт выступлений — позади участие в 30 конкурсах.

Уже 12 лет уникальный фестиваль-конкурс, проходящий под эгидой Федеральной службы судебных приставов, объединяет одаренных детей не только работников ФССП России, но и их коллег из правоохранительных органов и федеральных органов исполнительной власти.

Олег Гончаров, и.о. руководителя УФССП России по Республике Карелия сказал: "Название конкурса - "Хрустальные звездочки" - и звучит красиво, и имеет глубокий смысл. Хрусталь хрупок, требует бережного к себе отношения, в его гранях будто отражаются чистые детские сердца. А звездочки - это не только юные дарования, которым предстоит еще завоевать своего зрителя, но и напоминание о том, что они сияют на погонах их родителей".

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2019, 06:25
Птицы дохнут прямо на лету, снег стал желтым – жители Карелии в панике (ФОТОФАКТ)
18.11.2019, 11:58
Как студент из Карелии попал в "заложники" финского училища
21.11.2019, 10:25
Начальника управления культуры мэрии Петрозаводска отправят в отставку за недопустимые высказывания о горожанах
19.11.2019, 06:40
Стали известны официальные итоги проверки после массовой гибели птиц в Карелии
18.11.2019, 12:18
Студент из Карелии испытал на себе "прелести" финского училища
17.11.2019, 11:05
Известный эколог Павел Пашков назвал происходящее в Сегеже апокалипсисом

Аналитика

Сегодня 14:33
Капитал
ЖК "Иволга": один шаг до мечты
Почему жилой комплекс "Иволга" настолько популярен у жителей Петрозаводска, рассказала маркетолог компании "Баренц Групп" Мария Круглова.
Виктор Симонов и его территория возможностей 2
Сегодня 09:15
Житель Петрозаводска грозился расстрелять врачей 6
21.11.2019 13:19
Что происходит в Сегеже: репортаж из города мертвых птиц 5
20.11.2019 17:52
Высокие стандарты выборов 1
20.11.2019 11:02
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:34
Без политики
Здравляндия: Что делать, если ребенок часто болеет
"С больничного на больничный" - знакомая ситуация?
От "мрази" в "князи" 12
21.11.2019 13:09
ЧП бытового масштаба 2
21.11.2019 12:26
Экология в Сегеже: пустая паника или повод есть? 2
19.11.2019 16:42
архив чтиво

Медиа

Привился от гриппа в передвижном пункте
Сегодня 10:45
все фото и видео

Опрос

Может ли чиновник некорректно высказываться в соцсетях?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»