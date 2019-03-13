Юрий Савельев уволен с поста гендиректора Корпорации развития Карелии

Власти Карелии расторгли договор с Юрием Савельевым, возглавлявшим Корпорацию развития республики.

Соответствующее распоряжение 12 марта подписал министр имущественных и земельных отношений Сергей Щебекин.

Согласно документу, с 13 марта досрочно прекращаются полномочия Юрия Савельева в качестве гендиректора Корпорации развития Карелии. С ним также досрочно расторгается трудовой договор, заключенный в апреле 2018 года.

Врио директора корпорации назначена заместитель Савельева Ольга Волкова.

Юрий Савельев занял пост генерального директора АО "Корпорация развития Республики Карелия" 16 апреля 2018 года. До этого момента он занимал должности советника главы Карелии по экономическим вопросам и вице-премьера правительства.