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Новости. Общество
12:32, 13 Марта 2019
фото: пресс-служба правительства Карелии

Юрий Савельев уволен с поста гендиректора Корпорации развития Карелии

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Власти Карелии расторгли договор с Юрием Савельевым, возглавлявшим Корпорацию развития республики.

Соответствующее распоряжение 12 марта подписал министр имущественных и земельных отношений Сергей Щебекин.

Согласно документу, с 13 марта досрочно прекращаются полномочия Юрия Савельева в качестве гендиректора Корпорации развития Карелии.  С ним также досрочно расторгается трудовой договор, заключенный в апреле 2018 года.

Врио директора корпорации назначена заместитель Савельева Ольга Волкова.

Юрий Савельев занял пост генерального директора АО "Корпорация развития Республики Карелия" 16 апреля 2018 года. До этого момента он занимал должности советника главы Карелии по экономическим вопросам и вице-премьера правительства.

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Комментарии

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Karamba
2019-03-13 14:43:57
Zimy. Полагаю, что Вы не знакомы со спецификой подготовки и продвижения инвестиционных проектов. Специалисты необходимы для "черновой работы": предварительных расчетов, подготовки бизнес-планов, оформления проспектов. Озвучивание и представление проектов это прерогатива "тяжеловесов" Нургалиева и др.
Мизантроп
2019-03-13 13:55:43
Аплодирую, подбрасывая малахай.
Karamba
2019-03-13 13:12:58
Полагаю, что данная структура (Корпорация развития -КР) не нужна! Её функции дублируются Министерством экономического развития и промышленности РК. Основная задача КР-привлечение инвесторов. Для этого требуются "тяжеловесы" в ранге Главы, Премьера, либо Министра. Поверьте, серьезный инвестор не будет разговаривать с директором КР РК, каким бы крутым он не был. Даже Р. Нургалиев с его связями и полномочиями не может завлечь в Карелию инвесторов. Считаю, что для подготовки инвестиционных проектов достаточно усилить парой специалистов соответствующее управление министерства, а не содержать большой штат КР. Если не ошибаюсь, КР была создана ещё при Нелидове, но, по сути, ничем себя не проявила. Госпожа Позднякова, будучи директором КР, лихо докладывалась об успехах, которые корпорации по сути не принадлежали. Я имею в виду основное достижение-строительство Белопорожской ГЭС за счет средств БРИКС.
Zim
2019-03-13 13:39:25
Karamba, что, «Даже Р. Нургалиев с его связями и полномочиями не может завлечь в Карелию инвесторов», а пара специалистов в министерстве сможет? Кто и зачем сегодня будет вкладываться в Карелию если при этом не будет возможности бюджетные деньги «осваивать»? Или Вы тоже, как Изя, стебетесь?
Изя
2019-03-13 13:42:27
Zim, При чём тут , Карелия , сударь " ? Если уже в Россию никто не вкладывается . В Сев . Корее инвесторов тоже нет :)
кир
2019-03-13 13:04:22
Предыдущие с ул. Пушкинской также бесславно побывали в органах управления Карелии. :)
однозначно
2019-03-13 12:50:17
Юра, мы всё просрали. Даже всего египетского папируса вместе с кондопожским и сегежским ЦБК не хватит, чтобы вписать в историю Карелии бесполезных для общества людишек за последние 20 лет.
Изя
2019-03-13 12:36:57
Ждём с очередного изгнанного из ФССП " одарённого " пристава . Если развития в регионе нет ( у нас стагнация ) , то эта должность большого ума не требует . :)
Zim
2019-03-13 12:57:56
Изя, а в каких регионах есть развитие? И почему по Вашему, если «нет развития», то не требуется «большой ум», а не наоборот, раз нет развития, то нужен умный человек, для того, чтобы это самое развитие было?
Изя
2019-03-13 13:22:15
Zim,
Почитайте Karamba пишет по существу и в тему , я же стебусь :)
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