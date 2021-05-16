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Юрист рассказала о малоизвестных бесплатных медуслугах для россиян

Новости. Общество
21:20, 16 Мая 2021
фото: pixabay.com / DarkoStojanovic
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Эксперт сообщила о медицинских услугах, которые должны предоставляться бесплатно, однако пациенты могут не знать об этом.

Полис медицинского страхования по программе ОМС обеспечивает базовую медицинскую помощь населению, сюда входят первичная медико-санитарная помощь, специализированная, высокотехнологичная, скорая и паллиативная медицинская помощь. Перечень услуг по программе госгарантий достаточно широк, тем не менее, туда входит не все. Граждане не всегда знают, что им положено бесплатно, поэтому в некоторых случаях оплачивают лишнее, рассказала агентству «Прайм» юрист, специалист Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко.

Во-первых, существуют определенные сроки оказания медицинской помощи и, если они нарушаются, пациент должен обратиться в свою страховую компанию или местный Департамент здравоохранения. В соответствии с памяткой, представленной на сайте Минздрава РФ, неотложная помощь должна быть оказана пациенту не позднее 2-х часов с момента обращения, врач терапевт, педиатр или семейный врач должны принять больного не позднее, чем через 24 часа, а врачи-специалисты не позднее, чем через 14 дней, отметила юрист.

«Срок ожидания диагностических исследований (УЗИ, рентген, маммография и т. д.) не может превышать 2-х недель, КТ, МРТ — 1 месяца, для пациентов с онкологическими заболеваниями — 14 дней. Время приезда скорой по регламенту не должно превышать 20 минут», — констатировала она.

На практике эти сроки часто не соблюдаются и пациенту предлагают ускорить процесс за свой счет. В некоторых регионах до сих пор доходит до того, что люди платят за прием терапевта или педиатра, чтобы иметь возможность попасть к врачу в срок. Стоит ли говорить о том, что это незаконно. 

Кроме того, существуют медицинские услуги, за которые пациентам достаточно часто предлагают заплатить, несмотря на то, что они входят в ОМС. 

Это: удаление зубов; анестезия при проведении хирургических манипуляций или в стоматологии, определение гормонов щитовидной железы; лекарственные препараты, если пациент находится в стационаре; расходные материалы при хирургическом лечении, например, металлические пластины, эндопротезы, искусственные хрусталики при операциях на глазах; физиопроцедуры; ЭКО; массаж независимо от возраста; лечение депрессии.

«Если вам отказывают в подобных процедурах при наличии полиса ОМС стоит обратиться к заведующему отделением, если это не поможет, то написать жалобу на имя главного врача. Также вы можете обращаться в страховую, территориальный Департамент здравоохранения и прокуратуру», — заключила Гриценко.

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Комментарии

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кир
2021-05-16 22:06:13
Деньги возьмут все равно. Соседка ездила в Питер на бесплатную операцию. В палату зашла медсестра и со всех взяла деньги. А вы коррупцию ищете, когда сами в ней участвуете, - сказал честный кот.
Гость
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