К чему приводит порнозависимость

Мужчина рассказал, как поборол 14-летнюю зависимость, испортившую его жизнь.

Мужчина сильно увлекался комиксами и в восемь лет случайно нашел у няни эротическую графическую новеллу. К 14 годам он впервые испытал оргазм от порно и с тех пор пристрастился к нему, пишет Lenta.ru.



"Как только я обнаружил, что я могу делать нечто большее с сексуализированными картинками, я плотно подсел", – рассказал он.

Из-за того, что Эмези проводил таким образом весь досуг, у него начались проблемы с общением.

"Стыд, тревога и низкая самооценка – это принесло мне порно. Я стал изгоем в школе. Я постоянно фантазировал об учителях и одноклассницах, а потом не мог с ними общаться из-за чувства вины", – признался мужчина.

В 17 лет у него развилась порно-индуцированная эректильная дисфункция – состояние, при котором человека возбуждает только порнография. Из-за этого Эмези никак не мог познакомиться с девушкой.

В 22 года он попытался встретиться с женщиной с анонимного сайта по поиску секс-партнеров, но, когда он подъехал к ее дому, кто-то разбил его окно в машине. Эмези так сильно испугался, что вернулся домой, удалил с компьютера все сохраненные видео для взрослых и поклялся избавиться от зависимости.