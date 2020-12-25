К началу декабря размер бюджетного дефицита в Карелии составил около 3 миллиардов рублей

Поступления налога на прибыль в республике упали в 2020 году на 46%.

По итогам 11 месяцев уходящего года в бюджет Карелии поступило 23,6 миллиарда рублей собственных налоговых и неналоговых доходов региона. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом объем этих поступлений сократился на 6%.

Согласно данным республиканского министерства финансов, особенно заметно упали доходы от налога на прибыль. В 2020 году они уменьшились на 46% и к началу декабря составили только 4,2 миллиарда рублей, что обусловлено коронавирусным кризисом. Вместе с тем, поступления в карельскую казну налога на доходы физических лиц выросли на 8% и достигли почти 8,5 миллиарда рублей.

В целом, доходы республиканского бюджета за 11 месяцев уходящего года составили около 51 миллиарда рублей, а расходы – 54 миллиарда.