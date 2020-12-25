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К началу декабря размер бюджетного дефицита в Карелии составил около 3 миллиардов рублей

Новости. Экономика
10:34, 26 Декабря 2020
фото: Валерий Поташов/Столица на Онего
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Поступления налога на прибыль в республике упали в 2020 году на 46%.

По итогам 11 месяцев уходящего года в бюджет Карелии поступило 23,6 миллиарда рублей собственных налоговых и неналоговых доходов региона. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом объем этих поступлений сократился на 6%.

Согласно данным республиканского министерства финансов, особенно заметно упали доходы от налога на прибыль. В 2020 году они уменьшились на 46% и к началу декабря составили только 4,2 миллиарда рублей, что обусловлено коронавирусным кризисом. Вместе с тем, поступления в карельскую казну налога на доходы физических лиц выросли на 8% и достигли почти 8,5 миллиарда рублей.

В целом, доходы республиканского бюджета за 11 месяцев уходящего года составили около 51 миллиарда рублей, а расходы – 54 миллиарда.   

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-12-26 12:45:18
И при этом ещё умудряются говорить о каком-то росте производства, если и растёт производство, то теневое, раз налог на прибыль упал.
театральный критик
2020-12-26 12:23:17
Пофиг. Из москвы пришлют денег.
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