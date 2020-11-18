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К началу ноября дефицит бюджета Карелии составил 2,2 миллиарда рублей

Новости. Экономика
09:57, 19 Ноября 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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В 2020 году поступления налога на прибыль в республиканскую казну сократились на 43%.

По данным республиканского министерства финансов за десять месяцев текущего года,  объем поступлений собственных налоговых и неналоговых доходов в бюджет Карелии составил 21,6 миллиарда рублей и в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом сократился на 6%. Особенно заметно упал поток налога на прибыль организаций – на 43%, к началу ноября его поступления в карельскую казну составили всего 4,2 миллиарда.

Вместе с тем, объем налога на доходы физических лиц в январе-октябре 2020 года увеличился на 8%. К 1 ноября поступления НДФЛ в республиканский бюджет превысили 7,6 миллиарда.

В целом же, размер бюджетного дефицита в Карелии за минувшие десять месяцев составил около 2,2 миллиарда рублей. Для сравнения нужно отметить, что в январе-октябре 2019 года доходы карельской казны превышали ее расходы почти на 4,6 миллиарда.    

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Комментарии

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zanoza
2020-11-19 13:23:28
Москва поможет перекрыть дефицит неэффективным управленцам региона, ведь как не крути , а за лояльность надо платить.
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