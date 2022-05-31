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К началу сезона летних путешествий в Лахденпохья скорость мобильного интернета выросла в два раза

Новости. Общество
14:23, 01 Июня 2022
фото: © «Столица на Онего»

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МТС сообщает о двукратном росте скорости мобильного интернета в городе Лахденпохья, который является центром одноименного популярного туристического района Карелии.

Благодаря модернизации сети высокоскоростным мобильным интернетом смогут комфортно пользоваться как местные жители, так и большое количество туристов, которые предпочитают самостоятельно разрабатывать маршруты поездок с помощью смартфона.

МТС продолжает улучшать покрытие LTE в Приладожье. На этот раз к началу активного летнего сезона и в ожидании наплыва туристов оператор прокачал сеть и в два раза увеличил скорость LTE не только в районе объектов социальной инфраструктуры и жилых домов, но и на территории популярных достопримечательностей: руин лютеранской кирхи, мемориала павшим воинам, часовни Валентина.

Комфортной связью смогут пользоваться также гости музея «Хуухканмяки» или «Горы Филина», приезжающие узнать историю бункера, размещенного в скале. Путешественники смогут поделиться впечатлениями в соцсетях, разместить на своих страничках фотографии и видеозарисовки о геологических коллекциях и выставке оружия прошлого века.

Теперь самостоятельным туристам будет комфортно пользоваться навигатором и поисковыми системами, просматривать отзывы о лучших местах Карелии, которые обязательно стоит посетить.

«Удивительная карельская природа, климат и красоты Приладожья привлекают огромное количество гостей. По данным BigData МТС, Карелия входит в ТОП-3 направлений у туристов всех возрастов, причем путешественники к нам готовы приезжать круглый год. Последнее исследование показало, что в марте приток туристов в Карелию вырос больше, чем на 30 процентов, а к активному летнему сезону мы ожидаем еще больший наплыв. Поэтому сейчас нам важно подготовить инфраструктуру сети к повышенным нагрузкам, ведь в любом путешествии хочется, чтобы навигатор не зависал, приложения банков грузились и можно было делиться эмоциями с близкими в соцсетях и мессенджерах. От комфортной связи зависит общее впечатление от путешествия и желание возвращаться сюда вновь», — прокомментировал директор филиала МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

Новости Телекома

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