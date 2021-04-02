"К нам даже "скорая" не приедет": дорогу в карельский поселок замело снегом

Поселок Гайджево в Карелии оказался отрезан от цивилизации из-за того, что дорога была завалена снегом - проблему решили только после того, как вмешались власти республики.

Об этом сообщили в региональном Центре управления регионом, который отслеживает, что пишут жители Карелии в соцсетях.

Жительница поселка Гайжево написала о состоянии местной дороги. По ее словам, люди вынуждены идти пешком несколько километров от моста, который соединяет Гайжево с Кемью, чтобы попасть домой. Снега на дороге было столько, что никакая машина не проедет, но его никто не убирал.

"Мы, наверное, сами опять лопатами должны, как в том году, себе дорогу пробивать. Сама лично расчищала в прошлом году дорогу со своей мамой и ещё несколькими людьми. Ну также нельзя! Просто не дай бог что случится, к нам даже скорая не приедет", - написала женщина.

ЦУР направил эту жалобу в местную администрацию. Только после этого силами подрядной организации "Норд-Вуд" дорога к поселку Гайжево была полностью расчищена.