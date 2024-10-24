К жителям Ладвы приедет прокурор республики

Дмитрий Харченков проведет повторный прием жителей района.

По просьбе жителей Ладвинского сельского поселения прокурор Карелии Дмитрий Харченков 2 ноября текущего года с 14 часов проведет повторный прием жителей района.

Прием состоится в администрации поселения по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, пос. Ладва, ул. Советская, д. 129.

Для наиболее полного и эффективного решения вопросов, требующих проверки, гражданам целесообразно иметь на руках заявление с указанием основных доводов, на которые хотели бы получить исчерпывающий ответ.

Запись на прием осуществляется в прокуратуре Прионежского района по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, и по телефону 8(8142)711-965.