Кабинеты риска открывают в больницах Карелии

В Межрайонной больнице № 1 в Костомукше для пациентов, имеющих серьезные хронические заболевания, открылся кабинет управления рисками.

Пациенты с хроническими заболеваниями ставятся на диспансерное наблюдение. В медицинских организациях для таких пациентов создают отдельные кабинеты управления рисками. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

«Без диспансерного наблюдения, вторичной профилактики у пациентов с серьезными хроническими заболеваниями может возникнуть риск преждевременного летального исхода. Назначение кабинета риска - своевременно выявить осложнения и предупредить обострения заболеваний. При необходимости врач отправит пациента на лечение или реабилитацию после перенесённых недугов. Первый такой кабинет был создан ещё в прошлом году в Межрайонной больнице № 1 и доказал свою эффективность», - пишет министр.

Охлопков отметил, что продолжительность диспансерного наблюдения и число обязательных визитов зависят от заболевания и степени его развития и определяются лечащим врачом.