09:27, 28 Мая 2019
Кадастровая палата разъяснила порядок уведомления собственников о сносе недвижимости
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Действующее законодательство четко регламентирует использование и размещение объектов недвижимости в зонах с особыми условиями.
Об этом заявила замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреетра Марина Семенова через пресс-службу ведомства.
"При несоответствии параметров использования земельных участков из соображений безопасности объекты недвижимости могут подлежать сносу или приведению в соответствие. Например, когда зона не предназначена для строительства объектов из-за подземных сооружений, зон электропередач и так далее", – сообщила Семенова.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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