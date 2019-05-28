Кадастровая палата разъяснила порядок уведомления собственников о сносе недвижимости

Действующее законодательство четко регламентирует использование и размещение объектов недвижимости в зонах с особыми условиями.

Об этом заявила замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреетра Марина Семенова через пресс-службу ведомства.

"При несоответствии параметров использования земельных участков из соображений безопасности объекты недвижимости могут подлежать сносу или приведению в соответствие. Например, когда зона не предназначена для строительства объектов из-за подземных сооружений, зон электропередач и так далее", – сообщила Семенова.

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