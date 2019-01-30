12:37, 30 Января 2019
Кадастровая палата РК разъяснила, как узнать стоимость недвижимости для расчета налога
Новости по теме
Загрузка...
Кадастровая палаты по Республике Карелия дала разъяснения, как владельцы недвижимости могут узнать кадастровую стоимость своих помещений или участков, от которой зависит размер налога на имущество.
Этот вопрос стал актуальным после изменения порядка расчета налога на имущество – с 2018 года он начисляется исходя из кадастровой стоимости.
Собственники могут получить необходимую информацию с помощью электронных сервисов Росреестра.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.01.2019, 12:43
29.01.2019, 09:11
23.01.2019, 16:16
30.01.2019, 11:13
29.01.2019, 14:59
24.01.2019, 13:29
Аналитика
Сегодня 12:15
Капитал
Карельские и российские чиновники обсуждают создание в парке зон, где "разрешено строительство газопроводов", хотя такое строительство запрещено законом.
Сегодня 11:55
29.01.2019 15:07
29.01.2019 10:07
25.01.2019 13:12
Чтиво
29.01.2019 15:43
Без политики
Председатель Союза кинематографистов республики верит в то, что кино поможет преодолеть ей кризис.
24.01.2019 13:44
22.01.2019 12:32
21.01.2019 16:38
Медиа
Опрос
Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?
Комментарии