Подписаться
Стул
1090
790
Вешалка
230
133
Шкаф-зеркало
3000
2150
Обои виниловые 0.53
497
199
Пена монтажная всезезонная
349
209
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:37, 30 Января 2019
фото: Скрин сайта

Кадастровая палата РК разъяснила, как узнать стоимость недвижимости для расчета налога

Загрузка...

Кадастровая палаты по Республике Карелия дала разъяснения, как владельцы недвижимости могут узнать кадастровую стоимость своих помещений или участков, от которой зависит размер налога на имущество.

Этот вопрос стал актуальным после изменения порядка расчета налога на имущество – с 2018 года он начисляется исходя из кадастровой стоимости.

Собственники могут получить необходимую информацию с помощью электронных сервисов Росреестра.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
nae
2019-01-30 12:50:04
Ввёл данные и получил ответ "Не найдены данные, удовлетворяющие Вашему запросу. Попробуйте изменить запрос." Упс.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.01.2019, 12:43
В Петрозаводске следователи выясняют обстоятельства гибели профессора ПетрГУ Натальи Субботиной
29.01.2019, 09:11
ВИДЕО: Появились кадры смертельного ДТП на трассе "Кола" в Карелии
23.01.2019, 16:16
Аномальные холода идут в Карелию
30.01.2019, 11:13
В Петрозаводске эвакуируют школы, больницы и административные здания из-за сообщений о бомбе
29.01.2019, 14:59
СРОЧНО: В Петрозаводске загорелось бывшее общежитие Речного училища
24.01.2019, 13:29
Косарев хочет лечить людей и сотрудничать со следствием

Аналитика

Сегодня 12:15
Капитал
Национальному парку "Ладожские шхеры" угрожает газопровод
Карельские и российские чиновники обсуждают создание в парке зон, где "разрешено строительство газопроводов", хотя такое строительство запрещено законом.
Мэры-невидимки 5
Сегодня 11:55
Закрыть и снести 1
29.01.2019 15:07
Снежные полигоны
29.01.2019 10:07
По надвоицкому сценарию
25.01.2019 13:12
Вся аналитика

Чтиво

29.01.2019 15:43
Без политики
Алексей Бабенко: "Карелия создана для съемок"
Председатель Союза кинематографистов республики верит в то, что кино поможет преодолеть ей кризис.
Министерские фасады важнее школ 7
24.01.2019 13:44
Без свободы нет развития, а без ошибок – достижений 12
22.01.2019 12:32
Обкуриленные 1
21.01.2019 16:38
архив чтиво

Медиа

На Кондопожской ГЭС ТГК-1 в день 90-летия станции открыли памятник гидростроителям
Сегодня 12:26
все фото и видео

Опрос

Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»