Кадастровая палата РК разъяснила, как узнать стоимость недвижимости для расчета налога

Кадастровая палаты по Республике Карелия дала разъяснения, как владельцы недвижимости могут узнать кадастровую стоимость своих помещений или участков, от которой зависит размер налога на имущество.

Этот вопрос стал актуальным после изменения порядка расчета налога на имущество – с 2018 года он начисляется исходя из кадастровой стоимости.

Собственники могут получить необходимую информацию с помощью электронных сервисов Росреестра.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".