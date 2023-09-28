Кадетский корпус Петрозаводска продает с молотка два учебных судна

Карельский кадетский корпус имени Александра Невского выставил на аукцион два учебных судна.

Как сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Карелии, 31 октября пройдут электронные торги по продаже двух самоходных учебных судов - «Юнга Севера» и «Корела».



Начальная цена первого 647 тысяч рублей, второго - 618 тысяч рублей.



Больше информации на сайте торгов и на электронной площадке АО «Сбербанк – АСТ».



Также вопросы можно задавать сотрудникам Минимущества Карелии: 8 (814-2) 783-818.



В открытых источниках говорится о том, что оба судна принадлежат карельскому кадетскому корпусу имени Александра Невского.



