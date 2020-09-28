890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Аномальная зима движется в Россию 5
28.09.2020 21:05
Еще две школы в Карелии переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса 6
Сегодня 09:54
Благодаря собакам, наученным определять коронавирус, Финляндия может снять ограничения на въезд 5
28.09.2020 19:10
В МВД Карелии назвали семь мошеннических схем фальшивых звонков из банка
28.09.2020 18:40
Защитника осужденного за педофилию Дмитриева задержали у здания Верховного суда Карелии (ФОТО и ВИДЕО) 35
Сегодня 11:16

Кафе и рестораны в Карелии до сих пор не восстановились после отмены запретов

Новости. Экономика
15:25, 29 Сентября 2020
фото: pixabay
Загрузка...

Оборот кафе, ресторанов и других заведений общественного питания в Карелии после отмены "антивирусных" запретов демонстрирует ежемесячный рост, но общий показатель все еще ниже прошлогоднего.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-август 2020 года.

Резкий спад в отрасли произошел в апреле, когда были закрыты все заведения – оборот упал более чем на 70% по сравнению с мартом.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-09-29 16:10:41
Да пофиг на трактирщиков. Исключительно ихние проблемы
Leopol'd
2020-09-29 16:20:29
Что, не пускают?!
Ну не плачь, сходи в макдональдс, они на улицу выдают.
zanoza
2020-09-29 16:04:44
Да закроются, вряд ли им выжить , вторая волна ,однако.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.09.2020, 10:06
Опрос показал "колоссальное расслоение" между школьниками из-за дистанционного обучения
27.09.2020, 09:17
Предприниматель из Петрозаводска рассказал о том, как "помогают малому бизнесу загнуться"
28.09.2020, 06:40
В Сети появились шокирующие фото из дела поисковика из Карелии Юрия Дмитриева
27.09.2020, 21:40
Вдова Дмитрия Марьянова рассекретила предсмертные слова артиста
24.09.2020, 10:11
Ночью в Петрозаводске погиб мотоциклист (ВИДЕО)
27.09.2020, 11:04
Стела воинской славы в Петрозаводске дала крен (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 15:46
Капитал
В Карелии могут появиться частные лесовладельцы
Федеральные власти легализовали выращивание леса на сельхозземлях.
"Социальный эффект"
Сегодня 12:55
В эпицентре "свинской" деятельности
Сегодня 12:10
Реболы сказали форелеводству "Нет!"
Сегодня 09:42
Льготная ипотека – главное успеть
25.09.2020 09:30
Вся аналитика

Чтиво

23.09.2020 11:38
Личное мнение
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 15
Вышла в свет книга-исследование Николая Яковлевича Копьева о современной политической истории России и президенте Путине.
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас COVID-19 всего за 30 минут
22.09.2020 14:03
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»