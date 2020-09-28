Кафе и рестораны в Карелии до сих пор не восстановились после отмены запретов

Оборот кафе, ресторанов и других заведений общественного питания в Карелии после отмены "антивирусных" запретов демонстрирует ежемесячный рост, но общий показатель все еще ниже прошлогоднего.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-август 2020 года.

Резкий спад в отрасли произошел в апреле, когда были закрыты все заведения – оборот упал более чем на 70% по сравнению с мартом. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".