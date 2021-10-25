Кайдзен-команды появились на горно-обогатительном предприятии в Карелии

На «Карельском окатыше» в Костомукше работают 15 кайдзен-команд, которые борются с несчастными случаями на производстве.

В рамках проекта «Исключение смертельного травматизма» ГОКе создают кайдзен-команды или «команды качества». Их цель — сформировать среди работников культуру безопасности. Об этом сообщил рассказал исполнительный директор «Карельского окатыша» и «ЦТА» Михаил Кондраков на своей странице в соцсети.

«Сейчас команды работают в горно-транспортном комплексе, всего их 15. Главная идея такого подхода — вовлечение сотрудников в работу по исключению смертельного травматизма. В команды управления ремонтов вошли работники участка ремонта экскаваторного оборудования, в рудоуправлении задействованы экипажи самосвалов, в управлении транспорта — водители вахтовых автобусов. Мы предложили коллегам открыто выносить на обсуждение проблемы, с которыми они сталкиваются на производстве. А их руководители — мастера или бригадиры — должны принять меры, чтобы исключить все риски. В этой работе важно, что каждый участник команд должен видеть результат и понимать, что его инициативы могут спасти кому-то жизнь или уберечь от серьезной травмы», — пишет Михаил Кондраков.

Ранее сообщалось, в Карелии ищут виновных в несчастном случае на деревообрабатывающем предприятии.