890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Обанкроченный и проданный питерцам молокозавод в Карелии может опять разориться 15
27.01.2020 12:26
Водитель иномарки пострадал в ДТП на скользкой трассе в Карелии
27.01.2020 12:54
Названы критерии для выплат пособий на детей от 3 до 7 лет 4
27.01.2020 16:02
Суды двух районов Карелии скоро получат новых руководителей 4
27.01.2020 14:43

Как бизнесмен из Карелии в одиночку открыл сыроварню

Новости. Экономика
11:32, 28 Января 2020
фото: "Онежская сыроварня" / ВК
Загрузка...

Руководитель "Онежской сыроварни" Дмитрий Воронов рассказал об особенностях ведения бизнеса в Карелии и о том, как перезапустил проект после банкротства.

"Для того, чтобы начать варить сыр, нужна кастрюля, молоко, закваски. А все это можно найти дома у себя. У вас, наверно, дома половник есть, так? Кастрюля есть, плита есть, плитка есть. Закваски – за столько лет у меня были связи. Я знал, где их купить. Опять же вопрос встал, какие сыры варить. Допустим, сыр "Гирвас" я перенес с Ладвы, его продолжаю делать. Он самый коммерчески успешный сыр. Разработал другую линейку за это время. Купил кастрюли. Первая кастрюля мне обошлась, по-моему, в пять тысяч рублей. Мне товарищ дал кредит – 50 тысяч рублей. У меня там пенсия была еще", - рассказал Дмитрий Воронов. 

Полный текст интервью с сыроваром читайте на "Вестях Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2020-01-28 11:47:21
А еще можно маленькую доменную печь в одиночку сварганить ...
новый
2020-01-28 11:43:42
Фигню какую-то бодяжит . Сыровар, блин
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
21.01.2020, 18:40
Все больше людей устраиваются на работу в Финляндию, чтобы получить вид на жительство
23.01.2020, 15:20
Дым до небес: Авария с пострадавшими произошла под Петрозаводском (ФОТО)
22.01.2020, 09:16
Женщина скончалась в "скорой" после крупного пожара в Петрозаводске
21.01.2020, 07:24
Петербургский предприниматель предложил построить в Петрозаводске метро
25.01.2020, 09:30
Магазин новой торговой сети появился в Петрозаводске

Аналитика

27.01.2020 16:16
Политкухня
Борьба за Сортавалу: зачем партии власти горсовет?
От результата мартовских выборов зависит не только политическая ситуация в Приладожье, но и ее развитие в Карелии в целом.
Ирина Мирошник: "Город к ремонту готов" 5
27.01.2020 09:33
Самые страшные злодеи Карелии 4
24.01.2020 09:56
Куда пропала взятка
23.01.2020 13:33
Преимущества баннерной рекламы
23.01.2020 09:04
Вся аналитика

Чтиво

24.01.2020 13:30
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
"Умоляюще просим принять нашу Корелию под защиту Британии" 8
24.01.2020 12:59
Как восстановить волосы зимой: подборка бюджетных средств
20.01.2020 12:02
архив чтиво

Медиа

Открытие катка в Губернаторском парке в 2020
27.01.2020 15:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»