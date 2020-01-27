Как бизнесмен из Карелии в одиночку открыл сыроварню

Руководитель "Онежской сыроварни" Дмитрий Воронов рассказал об особенностях ведения бизнеса в Карелии и о том, как перезапустил проект после банкротства.

"Для того, чтобы начать варить сыр, нужна кастрюля, молоко, закваски. А все это можно найти дома у себя. У вас, наверно, дома половник есть, так? Кастрюля есть, плита есть, плитка есть. Закваски – за столько лет у меня были связи. Я знал, где их купить. Опять же вопрос встал, какие сыры варить. Допустим, сыр "Гирвас" я перенес с Ладвы, его продолжаю делать. Он самый коммерчески успешный сыр. Разработал другую линейку за это время. Купил кастрюли. Первая кастрюля мне обошлась, по-моему, в пять тысяч рублей. Мне товарищ дал кредит – 50 тысяч рублей. У меня там пенсия была еще", - рассказал Дмитрий Воронов.

Полный текст интервью с сыроваром читайте на "Вестях Карелии".