Как будут работать пункты пропуска в Карелии на границе с Финляндией в новогодние праздники

Карельская таможня опубликовала график работы пунктов пропуска на границе с Финляндией с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

МАПП Вяртсиля будет работать ежедневно и круглосуточно, МАПП Люття — ежедневно с 8:00 до 22:00, МАПП Суоперя — ежедневно с 9:00 до 20:00.

ЖДПП Вяртсиля будет открыт 31 декабря с 9:00 до 21:00, 1, 2, 8, 9 января — выходные, с 3 по 7 января режим работы с 9:00 до 21:00.

ЖДПП Люття работает ежедневно с 8:00 до 22:00

ДАПП Сювяоро и ДАПП Инари будут закрыты, так же, как и таможенный пункт в аэропорту «Петрозаводск», но его могут открыть в случае поступления заявок.