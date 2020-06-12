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Как бутафорский финский концлагерь в Карелии оказался в центре скандала

Новости. Общество
13:15, 13 Июня 2020
фото: © страница вконтакте Артура Парфенчикова
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Жители Кондопоги выступили против превращения набережной Онежского озера в "Музей скорби".

История вокруг строительства в Карелии бутафорского концлагеря для "исторической реконструкции жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 годов" грозит обернуться громким скандалом для детского благотворительного фонда "Открытые возможности", который реализует этот проект на средства президентского гранта.

Против проекта, нацеленного, по утверждению его заявителей, на "запуск механизма восстановления исторической памяти", выступили известные общественники Кондопожского района, где планируется воссоздать переселенческий лагерь времен финской оккупации Карелии. В их числе оказались и бывшие узники финских и германских лагерей.

Подробности читайте далее.

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