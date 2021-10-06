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«Как домино»: участник массового ДТП в Петрозаводске рассказал, как это было

Новости. Общество
09:21, 06 Октября 2021
фото: Ruslan Razinkin

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Вылетевший на встречную полосу в Петрозаводске автомобиль в лобовую протаранил машины, которые стояли на перекрестке в ожидании разрешающего сигнала светофора.

Водитель одного из попавших в ДТП автомобилей в Фейсбуке рассказал о том, что он видел своим глазами.

«Отморозок, другого слова не подобрать, на „десятке“ с огромной скоростью пролетел на красный свет светофора на встречную полосу и совершил наезд на стоящие транспортные средства, ожидающие зелёный сигнал светофора. Я лично видел все это, все очень быстро произошло. При этом даже отсутствовал тормозной путь у виновника», — написал очевидец.

Первый лобовой удар принял на себя автомобиль такси, который развернуло почти на 180 градусов.

«Далее пошло как в домино — одно авто билось о сзади стоящие… Пассажирка такси…вылезала после ДТП с заднего сиденья через открытое окно, на моих глазах. В шокирующем состоянии доставлена в больницу, где со слов сотрудников ДПС были зафиксированы многочисленные переломы», — рассказал участник ДТП.

По его словам, прибывшие на место сотрудники ГИБДД  заставили пройти тесты на алкоголь всех участников аварии. Четыре водителя смогли уехать своим ходом, еще три машины получили настолько сильные повреждения, что их пришлось вывозить на эвакуаторе.

По сообщению ГИБДД, авария произошла 5 октября в 17.59 на перекрестке проспекта Ленина и улица Антикайнена. Виновником стал 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110», который, по предварительным данным, отвлекся от управления и выехал на красный сигнал светофора. Он тоже получил травмы. В ГИБДД утверждают, что ему и пассажиру одного из автомобилей медицинская помощь была оказана на месте, и госпитализация не потребовалась.

ДТП завфиксировала камера видеонаблюдения компании «Ситилинк».

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